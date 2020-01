Barcellona a caccia del sostituto di Suarez, Setien strizza l’occhio a Rodrigo: “Giocatore straordinario…”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Valencia. I Pipistrelli sono anche la squadra di Rodrigo, attaccante accostato nelle ultime ore proprio ai blaugrana.

Sul mercato e sul centravanti stesso, il mister dei catalani si è espresso positivamente: “Rodrigo? A me piacciono tutti i buoni giocatori… Lui è un calciatore straordinario, può creare difficoltà a qualsiasi squadra. Avrei preferito non doverlo affrontare come avversario, anche se il Valencia non è ovviamente solo Rodrigo, ha detto Setien. Il Barcellona è a caccia di un numero 9 dopo l’infortunio di Suarez e chissà che il giocatore dei Pipistrelli non possa arrivare proprio dopo la sfida…