Barcellona, accordo trovato con un giocatore del Real Madrid

Isco lascerà con ogni probabilità a giugno il Real Madrid e sembra aver trovato un accordo con il Barcellona.

L’avventura al Real Madrid di Isco sembra ormai vicina alla sua conclusione. Il trequartista spagnolo non rinnoverà con i Blancos e secondo quanto riportato da El Chiringuito ha raggiunto un accordo con il Barcellona, rivale storica proprio del club di Florentino Perez. Isco diventerà quindi un nuovo giocatore blaugrana a parametro zero, dal prossimo giugno 2022. Il 29enne spagnolo avrebbe contattato già il tecnico dei blaugrana, Xavi Hernandez per svelargli i suoi piani. Sin qui, in questa stagione, Isco ha segnato un solo gol in appena 9 presenze stagionali in Liga.