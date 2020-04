Barcellona, addio a Rakitic con… lo sconto

Il matrimonio tra il Barcellona ed Ivan Rakitic sembra ormai giunto ai titoli di coda. Il centrocampista non viene più ritenuto un elemento essenziale dai blaugrana, che, come riporta Marca, avrebbero ormai deciso di cederlo durante la prossima sessione di calciomercato. Per lasciarlo partire, i catalani si accontenteranno di 20 milioni di euro, una cifra ben inferiore a quanto richiesto fino a pochi mesi fa. Sul croato ci sarebbe già l’attenzione di numerosi club, con il Manchester United che, al momento, pare in pole position.

