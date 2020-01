Barcellona, affondo per Willian: pronta offerta da 20 milioni di sterline per il brasiliano del Chelsea

Potrebbe essere in Spagna il futuro di Willian, esterno del Chelsea. Il brasiliano è corteggiato dal Barcellona che è alla ricerca di rinforzi dalla trequarti in su dopo l’infortunio di Luis Suarez. Non solo le voci sul clamoroso possibile ritorno di Coutinho, ma anche quelle di un’offerta per il classe 1988 blues.

Per Willian, secondo Sky Sports, il Barcellona sarebbe pronta a mettere sul piatto almeno 20 milioni di sterline. Il giocatore ha sempre mostrato la propria volontà di rimanere a Londra dove si trova bene con la famiglia ma un’offerta del club catalano, la possibilità di competere per la Liga spagnola e la Champions League potrebbero risultare decisive.