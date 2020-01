Barcellona al lavoro per sostituire Suarez: occhi su due big di Inter e Napoli

L’infortunio di Luis Suarez costringe il Barcellona a rivedere i propri piani e ad intervenire sul mercato. Il tecnico Quique Setien chiede un attaccante mobile, capace di svariare sul fronte offensivo. Per accontentarlo, i catalani stanno valutando attentamente almeno cinque profili. Tra questi ci sono anche due giocatori del campionato italiano. Si tratta di Lautaro Martinez, bomber dell’Inter, e Fernando Llorente, centravanti del Napoli. Due innesti preziosi a livello tattico, ma complicati di realizzare, anche perché hanno già militato in Champions League in questa stagione. Al momento, l’ipotesi più gettonata pare essere Pierre-Emerick Aubameyang, vicino all’addio all’Arsenal.