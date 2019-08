Barcellona, anche il Bayern Monaco bussa alla porta per Coutinho

Svanita l’opportunità di tornare in Premier League, essendosi chiusa in Inghilterra la finestra delle trattative, per Philippe Coutinho potrebbe concretizzarsi l’occasione di approdare in Francia, al Paris Saint-Germain, oppure in Germania, al Bayern Monaco. Stando infatti a quanto riportato dal Mundo Deportivo, i bavaresi avrebbero bussato alla porta del Barcellona per assicurarsi il talento brasiliano, ancora molto giovane (classe 1992). Da un lato, quindi, la possibilità di entrare come contropartita nella difficile operazione Neymar dai parigini; dall’altro gli uomini mercato del Bayern hanno cominciato a chiedere ai blaugrana quali sono le condizioni per il trasferimento. C’è tempo fino al 2 settembre, eventualmente, per chiudere con una delle due società: attualmente Coutinho è il quinto attaccante al Barça dopo Messi, Suarez, Griezmann e Dembélé.