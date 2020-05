Barcellona, anche Semedo sul mercato: la Juventus sfida un top club

Si avvicina il momento del calciomercato. In casa Barcellona si riflette sulle possibili cessioni da fare per permettere alle casse della società di rifiatare. Uno dei giocatori che potrebbero lasciare i blaugrana è Nelson Semedo. Il difensore portoghese, infatti, sembra ormai in fondo alle gerarchie tecniche stabilite negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore potrebbe rientrare in uno scambio con la Juventus, che già nella scorsa estate era stata accostata all’attuale centrale del Barcellona. Tuttavia non mancano le alternative: infatti anche il Bayern Monaco guarda con interesse alla situazione di Semedo e prepara l’assalto in estate.