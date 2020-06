Barcellona, arriva l’annuncio dell’addio di Arthur. Ma non è come sembra…

In casa Barcellona è tempo di calciomercato. E di annunci. Tra le cessioni odierne spunta anche il nome di Arthur. Per i tifosi della Juventus dovrebbe essere una bella notizia perché sancirebbe l’attesissima fumata bianca della telenovela con i catalani in un’operazione che porterebbe il ragazzo brasiliano a Torino e Miralem Pjanic nella squadra allenata da Quique Setien. Tuttavia, controllando bene, l’entusiasmo per la buona riuscita della trattativa è destinato a calare. Il motivo è presto detto: il giocatore blaugrana ceduto è Arthur Guilherme, calciatore del Barcellona futsal. Per l’altro Arthur, quello che fa Melo di cognome, servirà ancora altro tempo…