Barcellona, assalto a Dybala: scambio con Griezmann

Secondo le indiscrezioni riportate dall'Equipe, potrebbe profilarsi un clamoroso scambio sull'asse Torino-Barcellona.

Paulo Dybala e Antoine Griezmann sono due tra i nomi più chiacchierati di questo calciomercato 2021. La "Joya" (con il contratto in scadenza nel Giugno 2022) nelle ultime stagioni è stata oscurata da un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, mentre il francese non ha mai rispettato le aspettative che il Barcellona aveva riposto in lui. Da qui la voce di un clamoroso scambio.