Barcellona-Cancelo, c’è l’accordo: manca solo l’annuncio

Sciolto il nodo futuro di Joao Cancelo, che nelle prossime ore sarà annunciato come nuovo giocatore del Barcellona. La notizia rimbalza dalle maggiori testate spagnole che vedono l'operazione ormai conclusa e attendono solo l'ufficialità. L'accordo è arrivato di recente con il Barça che ingaggerà il terzino portoghese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions o l'impiego del calciatore per oltre il 70% delle partite ufficiale. In tal caso, i blaugrana saranno costretti a versare 30 milioni di euro alle casse del Manchester City per l'intero cartellino del giocatore.