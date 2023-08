Barcellona, Cancelo può arrivare in prestito a fine mercato

Joao Cancelo non ha mollato il sogno di giocare per il Barcellona e attraverso il suo agente Jorge Mendes ha studiato la formula perfetta per convincere il club blaugrana. O, meglio, il Manchester City. Perché in realtà il Barça lo vuole, ma è frenato dalle eccessive richieste degli inglesi. Dunque serve abbassare le pretese del City e per farlo l'entourage lusitano pensa di sfruttare a proprio favore la scadenza ormai imminente del calciomercato. Portando la trattativa all'ultima settimana prima della chiusura della sessione, i citizens si troveranno costretti ad accettare la proposta di prestito e lasciare partire Cancelo.

Almeno questo è il piano del calciatore e del suo entourage. Sponda Barcellona, è stato richiesto di non spingersi troppo oltre con i tempi. Perché il Barça non vuole rischiare di rimanere senza laterale nel caso l'operazione Cancelo non dovesse andare in porto. Al momento l'unico contatto tra i due club si registra per un prestito con importo minimo, possibilità che non convince i piani alti del Manchester City. Lo scorso anno hanno girato Joao al Bayern per 5 milioni e mezzo e ora ne chiedono almeno 10. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport.