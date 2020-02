Barcellona, c’è l’ok per sostituire Dembelé sul mercato: Braithwaite in pole position

Adesso è ufficiale: il Barcellona potrà operare sul mercato per sostituire l’infortunato Ousmane Dembelé, costretto a stare lontano dai campi di gioco per più di cinque mesi. Il via libera, dopo aver preso visione del referto medico riguardante le condizioni dell’attaccante francese, è stato da LaLiga, con i blaugrana che avranno ora quindici giorni di tempo a disposizione per acquistare un calciatore militante nel campionato spagnolo o attualmente svincolato.

IDEA – Il nome in pole position, secondo quanto raccolto dal Mundo Deportivo, sarebbe quello di Martin Braithwaite, attaccante classe 1991 in forza al Leganes.

BARCELLONA, CALVARIO JORDI ALBA: INFORTUNIO E LACRIME IN PANCHINA