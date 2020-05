Barcellona, centrocampo da rifondare: occhi in casa Juventus

L’estate che sta arrivando avrà probabilmente un forte impatto sul Barcellona. I blaugrana devono fare i conti con un bilancio davvero traballante e con una rivoluzione importante nella rosa. La squadra va svecchiata e perfezionata in alcuni settori. Il centrocampo potrebbe essere uno dei reparti maggiormente stravolto. Secondo quanto riportato da AS, ad esempio, i catalani avrebbero messo gli occhi su Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sembra destinato a lasciare la Juventus e farebbe al caso del Barcellona. Lo staff tecnico avrebbe già dato il suo benestare sull’affare. Ora non resta che tentare di convincere la Vecchia Signora a cedere il suo regista.