Barcellona, cessione di Rafinha ossigeno puro

Il club parigino vuole liberarsi anche dei suoi numerosi esuberi, tra questi figura anche l'ex trequartista del Barcellona.

Il PSG sta anche operando nel mercato in uscita oltre a quello in entrata e vuole trovare una nuova sistemazione per l'ex calciatore del Barcellona Rafinha. Il club blaugrana su di lui siè riservato l'incasso pari al 35% di una sua futura rivendita. Questi soldi sarebbero ossigeno puro per le casse del Barcellona.