Barcellona, che colpo: pronto l’affondo per Jun Nishikawa il ‘Robben’ giapponese

Il Barcellona prepara un colpo ad effetto per il futuro. Jun Nishikawa, centrocampista offensivo di 17 anni del Cerezo Osaka sarebbe ad un passo dal trasferimento in blaugrana.

Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il giovane esterno anche della Nazionale nipponica, sarebbe paragonato all’olandese Robben, per ruolo e movenze. L’idea del club catalano è quella di chiudere l’operazione non appena Nishikawa sarà diventato maggiorenne. Comprarlo a febbraio e portarlo in Spagna la prossima estate. Dopo Ansu Fati, creazione della cantera, ecco un altro talento giovanissimo pronto ad accasarsi in Catalogna.