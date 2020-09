Barcellona, chi sarà l’erede di Suarez? Koeman assicura: “Nessun limite”

Il Barcellona è chiamato a un’importante rifondazione. Dopo la disastrosa stagione da poco conclusa, i blaugrana vogliono rifarsi nel migliore dei modi, ossia tornando a sollevare trofei. Per farlo servirà una squadra profondamente rivoluzionata nell’ossatura e nel gioco. Per prima cosa servirà un attaccante completo in grado di sostituire Luis Suarez, ceduto all’Atletico Madrid in questa settimana.

NESSUNA ESCLUSIONE

Il tecnico Ronald Koeman si è soffermato sull’argomento in conferenza stampa: “Non escludiamo niente, ma oggi non parlo di mercato. Preferisco concentrarmi sui calciatori che ho a disposizione”. Dunque il Barcellona mantiene aperta la caccia per arrivare a uno tra Lautaro Martinez e Memphis Depay, i grandi nomi accostati ai catalani in questi giorni.