Barcellona, contatti con l’Inter per Skriniar: proposto uno scambio

Il calciomercato si prepara a entrare nel vivo. Il Barcellona potrebbe seriamente vivere un’estate all’insegna dei numerosi cambiamenti. Tra gli obiettivi designati spicca Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i catalani sarebbero pronti a farsi avanti per convincere l’Inter a cedere il proprio difensore. Tuttavia il costo dello slovacco sarebbe di almeno 75 milioni di euro. Una cifra notevole anche per il budget del Barça. Per questo i blaugrana sarebbero intenzionati a inserire Samuel Umtiti nella trattativa per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri. Impresa complicata perché il difensore francese campione del mondo nel 2018 non presenta caratteristiche simili a quelle di Skriniar.