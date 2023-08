Barcellona, Dembelé ai saluti: ha già un accordo con il… Psg

L'attaccante ha già avvertito il Barça di voler lasciare il club. Per il via libera, manca l'accordo sulle cifre dell'operazione

Il Psg colpisce ancora e sempre in direzione Barcellona. Il club francese ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo e con i suoi contratti faraonici ha catturato l'interesse di Ousmane Dembelé. In prima battuta, pareva che l'attaccante francese non avesse alcuna intenzione di lasciare il Barça. Lo aveva detto anche Xavi in conferenza. D'un tratto tutto è cambiato e secondo Sport vi è già un accordo con il club parigino.