Barcellona, Dembelé in uscita: ipotesi Premier

Soltanto dieci punti nelle prime sei giornate di Liga per il Barcellona. I blaugrana, reduci dalla vittoria per 2-1 con il Villarreal, hanno incontrato qualche difficoltà di troppo in questa fase iniziale di stagione, con la dirigenza pronta a correre ai ripari a gennaio. Oltre a quelle in entrata, il club lavora però anche alle mosse in uscita, con Ousmane Dembelé che sembra uno dei principali candidati a salutare la compagnia.

MANCHESTER UNITED – Sull’attaccante francese, secondo quanto riporta The Independent, vi sarebbe l’interesse del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, il quale avrebbe espressamente suggerito alla dirigenza dei Red Devils l’ingaggio dell’ex Borussia Dortmund.