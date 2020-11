Barcellona, difensore low cost: quanta “Italia” tra i candidati…

Piqué, Lenglet e Arujo. Sono loro i difensori centrali a disposizione del Barcellona in questo momento della stagione. Troppo pochi per far fronte ai tanti impegni delle varie competizioni, specie se ravvicinati come sta accadendo. Ecco perché, come scrive Sport, i catalani cercano un difensore low cost per il mercato di gennaio.

Barcellona: tanti “italiani” nel mirino

Secondo quanto si apprende dal periodico spagnolo, al vaglio della dirigenza blaugrana ci sarebbero anche degli “italiani”. Due che militano in Serie A e uno che lo ha fatto in passato. Si tratta di Antonio Rudiger del Chelsea, il romanista Federico Fazio e il giocatore della Fiorentina German Pezzella. Il calciatore blues e il centrale viola sarebbero stati trattati a lungo già la scorsa estate mentre il nome del giallorosso è assolutamente nuovo.

Tra gli altri candidati ci sarebbero anche Joel Matip del Liverpool e l’ex Samp e Valencia Shkodran Mustafi, dal 2016 all’Arsenal.