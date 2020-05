Barcellona, è Fabian Ruiz l’alternativa a Pjanic

Fabian Ruiz: è lui l’alternativa per il Barcellona se l’affare Pjanic non dovesse andare in porto. Trema in Napoli che potrebbe vedere il club blaugrana dare l’assalto al proprio centrocampista.

Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, l’ex Betis, il cui contratto con i partenopei scade nel 2023, è conteso dai blaugrana e dal Real Madrid ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe muoversi in direzione Barcellona. Infatti, se l’affare legato all’approdo di Miralem Pjanic della Juventus dovesse fallire, la squadra di Messi potrebbe tentare l’assalto allo spagnolo, già adocchiato in passato. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis fisserà in 60 milioni di euro la cifra per cedere il giocatore anche se il club blaugrana non sembra voler arrivare a tale somma.