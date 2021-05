Barcellona, è fuori tutto: 10 calciatori in vendita e c’è anche ex Juve

Una stagione non ricca di soddisfazioni per il club catalano

Stagione non certamente da ricordare per il Barcellona che ha messo nella bacheca solo la Coppa del Re. Spogliatoio non certamente tranquillo e accuse anche attraverso i media che i calciatori e il tecnico Koeman si sono scagliati contro. Anche Lionel Messi è finito nel tritacarne della critica ma sicuramente la prossima stagione rimarrà ancora con il club catalano nonostante l'offensiva del PSG.