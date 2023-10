Barcellona e Real Madrid su Julian Alvarez, ma il City è tranquillo

Occhi aperti in casa ManchesterCity. Il club inglese e Pep Guardiola potrebbero infatti perdere Julian Alvarez il prossimo gennaio, sul quale si registra l'interesse di due top club europei come Real Madrid e Barcellona. Al momento in pole ci sono i blancos, i quali sono estremamente interessati all'argentino e potrebbero provare un'offensiva proprio per il prossimo inverno. Prima però ci sarà da discutere col City, che proprio non vuole privarsene. Perché Julian si è reso protagonista di una prima parte di stagione da urlo in Premier League, quasi da top player a confronto col compagno di reparto Erling Haaland. Lo testimoniano le sei reti collezionate in dieci presenze. Ora, secondo quanto riportato da Football Insider, dalla squadra di Guardiola filtrerebbe ottimismo sulla permanenza. Almeno fino al termine della stagione, perché è ancora da comprendere la posizione dell'argentino una volta che saranno rientrati i vari top infortunati. Ora vuole essere titolare.