Barcellona, ecco il ‘9’. Bartomeu si sbilancia: “Rodrigo? Ci piace…”

In casa Barcellona è caccia al sostituto di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano si è infortunato lasciando il peso dell’attacco sulle spalle di Messi e Griezmann. La squadra catalana è alla ricerca di un ‘9’ da poter facilmente inserire negli schemi tattici della squadra di Setien. Tanti i nomi che circolano, ma uno in particolare, come riferiscono tutti i media iberici anche questa mattina nelle prime pagine.

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato il numero uno dei blaugrana Josep Maria Bartomeu che ha parlato nel corso di un galà organizzato da Mundo Deportivo mettendo chiarezza sui rumors di mercato che vedono i catalani molto interessati alla punta del Valencia Rodrigo: “Non vorrei parlare di calciatori nello specifico ma se mi chiedete se può essere un rinforzo vi dico che è uno dei nomi sul tavolo. Se mi piace? Mi piacciono tanti calciatori”, ha detto il patron. Rodrigo è da tempo accostato al Barcellona e le parole di Bartomeu fanno intendere che l’affare possa essere in dirittura d’arrivo.