Barcellona, fissato importo per acquistare Lewandowski

Il club catalano sulle tracce dell'attaccante del Bayern

L'attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandowski potrebbe passare la prossima estate al Barcellona. Il club catalano ha fissato anche il tetto di spesa per l'acquisizione dell'attaccante polacco. Sport.es riferisce che il Barcellona ha stanziato per il trasferimento in maglia blaugrana 50 milioni di euro, ma il club catalano è pronto ad aumentare l'importo a 60 milioni di euro come ultima chance. Il contratto del giocatore del Bayern Monaco è valido fino all'estate del 2023. Lewandowski è al Bayern dal 2014. In questa stagione, il calciatore polacco ha preso parte a 27 partite della Bundesliga, segnando 31 gol e fornendo un assist.