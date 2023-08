Il Barcellona non ha ancora la disponibilità economica per concludere l'operazione Joao Cancelo. La notizia ha dell'incredibile ed è stata riportata dal TheAthletic, con il calciatore fermo in aeroporto in attesa di novità. Si trovava a Lisbona ed aveva ricevuto il via libera poi, d'un tratto, la frenata. Una chiamata che è arrivata direttamente dai piani alti del Barça e che lo ha informato di non partire. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare ma il tempo stringe.