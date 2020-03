Barcellona-Griezmann, l’addio diventa possibile: colpa… del Coronavirus

Continuano a rincorrersi i rumors riguardanti il futuro di Antoine Griezmann. L’attaccante francese campione del mondo nel 2018 è arrivato nella scorsa estate al Barcellona dopo tanti anni all’Atletico Madrid. Un matrimonio discusso e controverso, che a distanza di quasi un anno non sembra aver soddisfatto le due parti. Il giocatore ha faticato a entrare nel sistema di gioco dei catalani. Per di più i Blaugrana rischiano di veder vanificata la super spesa dell’ultima estate. Così a luglio potrebbe consumarsi il divorzio. Una scelta dettata anche dal Coronavirus.

BUDGET – L’emergenza ha procurato un danno economico ingente a tutti i club. Il Barcellona rischia di pagare pesantemente dazio. I catalani potrebbero dunque decidere di cedere un pezzo pregiato per far rifiatare le casse piuttosto provate. E il sacrificabile potrebbe essere proprio Griezmann. A patto che arrivi l’offerta giusta, ovviamente. Il francese è stato accostato all’Inter, ma ci sono almeno altri quattro club in lizza: Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal. Si prospetta un’asta davvero intrigante.