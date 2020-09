Barcellona, i dubbi di Gaspart: “Non so se Messi convincerà Koeman a tenere Suarez”

Leo Messi ha sciolto ogni dubbio: la Pulce non lascerà il Barcellona. Il campione argentino, infatti, rimarrà con i blaugrana fino al 2021. Ma quale sarà il destino di Luis Suarez? Il Pistolero, grande amico del numero 10 dei catalani, sembra finito definitivamente ai margini della squadra allenata da Ronald Koeman.

CAMBIARE IDEA

Alla domanda ha prova a rispondere Joan Gaspart. L’ex presidente del Barcellona ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Non so se la presenza di Messi possa far cambiare idea all’uruguaiano o a Koeman. Sarà una decisione tecnica nella quale non entro. Suarez resta un calciatore di altissimo livello che potrà dare tanto al Barcellona”.

