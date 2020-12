Barcellona, i problemi di bilancio si risolvono… cedendo Coutinho

Il Barcellona comincia a mettere i suoi prezzi pregiati in vetrina per il mecrato di gennaio soprattutto per risolvere i problemi legati alla crisi economica. Su tutti, come riporta il quotidiano Ara, il nome di Philippe Coutinho è quello più in auge. La società blaugrana vorrebbe venderlo per liberarsi del suo altissimo ingaggio da ben 23 milioni di euro all’anno.

Ecco perché gli uomini di mercato catalani ssarebbero già a lavoro per cercare una sistemazione, e un acquirente, per il brasiliano già per gennaio. Il taglio degli ingaggi dei giocatori non è bastato a risanare il bilancio e per questo motivo si è reso necessario un intervento in ottica cessioni. Il presidente ad interim Carles Tusquets ha dato mandato alla direzione tecnica guidata da Ramon Planes di sfoltire la rosa. L’ex Inter e Liverpool è il primo della lista…