Barcellona, il direttore esecutivo e la stoccata a de Ligt: “Ha scelto la Juventus per guadagnare di più”

Arrivano ulteriori dichiarazioni da parte del direttore esecutivo del Barcellona Oscar Grau, dopo le parole rilasciate nella giornata di ieri, eccone altre piuttosto pesanti. Nel mirino del dirigente blaugrana, il neo acquisto della Juventus Matthijs de Ligt.

TASSAZIONE – “Abbiamo fatto un’offerta a de Ligt ma ha preferito la Juventus dove la tassazione italiana gli permette di avere uno stipendio netto più alto“. Queste le parole di Grau secondo cui, come riporta SportMediaset, il Decreto Crescita, che partirà il primo gennaio 2020, consentirebbe ai lavoratori (sia stranieri che italiani) trasferiti in Italia, di ricavare l’imponibile IRPEF sul quale calcolare la tassazione sul 50% del reddito totale percepito (contro l’85% della Spagna). A queste condizioni, de Ligt, accreditato di uno stipendio lordo da 15 milioni di euro, dovrebbe risparmiare una grandissima cifra, cosa che in Spagna non sarebbe accaduta.