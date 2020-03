Barcellona, il futuro di Coutinho è un rebus: tre club si fanno avanti

Nonostante le ottime prestazioni offerte, il futuro di Philippe Coutinho è ancora un rebus. Il Bayern Monaco non sembra convinto di acquistare a titolo definitivo il brasiliano, anche perché il Barcellona chiede almeno 80 milioni di euro. I catalani, dal canto loro, preferirebbero utilizzare l’ex Liverpool come pedina di scambio per arrivare ad altri top player o come mezzo per rimpinguare le casse del club. Non mancano le pretendenti, provenienti tutte dal campionato inglese: Chelsea, Manchester United e Tottenham sono pronti a farsi avanti, anche se sembra preferire nuovamente la formula del prestito secco. Le prossime settimane potrebbero diventare cruciali nella risoluzione di questo rebus.