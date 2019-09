Barcellona, il retroscena: cercato anche Lucas Moura

Niente Neymar per il Barcellona. I blaugrana, malgrado un’estate trascorsa in costante pressing per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante brasiliano, hanno dovuto rinunciare al sogno di riportare in Spagna il fuoriclasse, rimasto ancora al Paris Saint-Germain. Quello dei catalani è stato comunque un mercato ricco di colpi, con gli arrivi alla corte di Ernesto Valverde di Frenkie de Jong e Antoine Griezmann. E in queste ore, come riportato da fichajes.net, è emerso un ulteriore retroscena sulle trattative condotte dalla dirigenza del Barça.

LUCAS MOURA – I blaugrana avrebbero infatti fatto un pensierino anche sull’ala del Tottenham Lucas Moura, con la pista che si sarebbe però raffreddata dopo l’arrivo di Griezmann.