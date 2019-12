Barcellona, il sostituto di Dembelé arriva… dalla MLS

Potrebbe arrivare dalla lontana Los Angeles il rinforzo in attacco per il Barcellona. Se la ricerca del bomber del futuro per sostituire Luis Suarez continua, quella che sembra necessaria è una pezza per il prossimo mercato invernale.

L’infortunio occorso a Dembelé sembra aver preoccupato, e non poco, la dirigenza catalana che è pronta ad intervenire cercando un sostituto. Secondo Mundo Deportivo, questo potrebbe arrivare dalla MLS. Si tratta di Carlos Vela, attaccante del LAFC, vincitore del titolo di capocannoniere dell’ultima stagione. Per il messicano si tratterebbe di un ritorno in Liga dopo aver vestito le maglie di Celta Vigo, Osasuna e Real Sociedad. Per il classe 1989 possibile contratto di 4 mesi fino alla fine della stagione.