Barcellona, il sostituto di Luis Suarez è… Luis Suarez

Il Barcellona potrebbe pensare di sostituire Luis Suarez con… Luis Suarez. Nessun errore, ma solo un caso di omonimia. Come noto, il club blaugrana sta cercando un giocatore nel reparto avanzato dopo l’infortunio dell’uruguaiano subito qualche mese fa. Se in un primo momento, si era pensato a rimanere con la rosa attuale e non intervenire, l’ennesimo problema fisico occorso a Ousmane Dembelé che lo terrà fuori fino a fine stagione, obbliga numericamente il Barcellona a trovare qualcuno in avanti.

Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli e inglesi, i catalani si sarebbero fiondati su Luis Suarez. Si tratta di un 22enne attaccante colombiano che milita tra le fila del Real Saragozza, in prestito dal Watford. Il bomber che gioca in Seconda Divisione spagnola, in stagione ha già realizzato 14 gol in 24 partite. Una buona media che potrebbe aver convinto i blaugrana a puntare su di lui.