Barcellona in cerca del nuovo Suarez: occhi su un big della Serie A

Si è conclusa l’epoca di Luis Suarez al Barcellona. Il Pistolero si trasferisce all’Atletico Madrid, concludendo la sua avventura con i blaugrana dopo sei stagioni, condite da una Champions League, quattro Liga e altrettante Copa del Rey. Un bottino considerevole e un’eredità importante per il suo successore. Ora, infatti, viene il bello: il Barça è chiamato a sostituire l’attaccante uruguaiano con un’altra prima punta completa e versatile. Difficile a questo punto del mercato trovare un nome altisonante. Più probabile, invece, puntare su un talento pronto a consacrarsi definitivamente in Catalogna.

Secondo RAC1, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul campionato italiano. Dalla Serie A avrebbe preso spunto per il sostituto di Suarez. Si tratterebbe di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sarebbe attualmente tranquillo all’Inter e i nerazzurri non starebbero valutando la sua cessione. Il Barça, però, sembra disposto a fare follie e non si esclude una clamorosa trattativa.