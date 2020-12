Barcellona in crisi economica (e non solo): il Bayern Monaco ne approfitta e tenta l’affare De Jong

Barcellona in crisi: economica e di risultati. E nel mondo del calcio, si sa, chi ha più soldi più ottiene risultati. Ecco perché, da quanto si apprende dal Mundo Deportivo, il Bayern Monaco starebbe “stuzzicando” i blaugrana per quanto riguarda il potenziale acquisto di Frenkie De Jong.

De Jong: il Bayern Monaco fa sul serio

I tedeschi, già nel 2018, avrebbero voluto chiudere il doppio affare dall’Ajax relativamente a Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong. Nulla di fatto con il difensore finito alla Juventus e il centrocampista poi passato al Barcellona, appunto. Da quanto si apprende dal periodico spagnolo, però, la crisi finanziaria del Barcellona potrebbe fare in modo che il dialogo per De Jong riprenda. Infatti, il Bayern Monaco sembra esserre ancora in contatto con l’agente del calciatore per fargli sapere che se ci fosse la possibilità di negoziare per il centrocampista, loro sarebbero disponibili a parlare.

Chiaramente non sotto il pagamento dell’alta clausola fissata per l’olandese, ma trovano una soluzione intermedia. Il Barcellona ha acquistato De Jong dall’Ajax per 75 milioni più 11 di bonus variabili.