Barcellona, ipotesi Cavani

Anche il calciatore non ha problemi a trasferirsi nel club catalano

Il Barcellona segue da vicino l'attaccante del Manchester United Edinson Cavani. Il contratto dell'uruguaiano scade in estate e l'ex Napoli e Palermo non ha intenzione di rinnovarlo. Secondo The Times, i catalani potranno ingaggiare Cavani solo a fine stagione. Ciò è dovuto a un budget finanziario limitato. In precedenza è stato riferito dell'interesse per il sudamericano da parte del Real Madrid, ma poi è scemato. Edinson Cavani gioca per il Manchester United dal 2020. In questa stagione, l'attaccante ha giocato 5 partite e ha segnato 1 gol.