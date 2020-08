Barcellona, Koeman fa già la “lista della spesa”: van de Beek primo nome del nuovo mister

Manca ancora l’annuncio ufficiale ma Ronald Koeman sarà il prossimo allenatore del Barcellona. Dopo l’addio a Quique Setien, i blaugrana hanno trovato l’accordo con l’ormai ex ct dell’Olanda che dovrebbe firmare un accordo per le prossime tre stagioni.

Barcellona: van de Beek prima richiesta di Koeman

Secondo quanto riportato da Le 10 Sport il neo tecnico avrebbe già delineato alcuni rinforzi necessari per quello che sarà il suo Barcellona. Il primo nome è, manco a dirlo, un olandese. Si tratta di Donny van de Beek dell’Ajax, già in passato accostato alle big spagnole come Real Madrid e appunto catalani. Sarebbe lui la prima richiesta di Koeman alla dirigenza. Il centrocampista 23enne è pronto per uno step successivo dopo cinque stagioni in Olanda e diversi trofei come una Eredivisie, una coppa d’Olanda e una Supercoppa.

