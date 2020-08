Barcellona, Koeman fa la spesa al Liverpool: vuole Wijnaldum

Non solo i rumors su Sadio Mané, il Barcellona e precisamente Ronald Koeman avrebbe messo nel mirino un altro calciatore del Liverpool: Georginio Wijnaldum.

Koeman fa la spesa al Liverpool

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il tecnico del Barcellona Ronald Koeman avrebbe chiesto come rinforzo Georginio Wijnaldum. Il calciatore del Liverpool dovrebbe rinforzare il centrocampo. Al momento il suo contratto con i Reds è in scadenza nel 2021 e non sembra che l’olandese possa continuare alla corte di Klopp specie se dovesse arrivare in Inghilterra Thiago Alcantara che, a quel punto, gli soffierebbe il posto.

Koeman vuole il suo connazionale e spera che il Barcellona possa accontentarlo.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE