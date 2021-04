Barcellona, la bomba estiva di Laporta da 500 milioni

Barcellona vicino ad una sponsorizzazione da 500 milioni, che Laporta investirà anche sul mercato

Quando Joan Laporta si ricandidò per le elezioni presidenziali del Barcellona , aveva un solo obiettivo in testa: convincere Leo Messi a rimanere a casa sua dopo lo strappo estivo consumato con l’ex Bartomeu. A marzo è iniziata la sua seconda avventura da numero uno del club blaugrana, con l’intento di perseguire questa missione. Per farlo, sarà necessario condurre una campagna acquisti che permetta alla Pulce di tornare a competere in campo europeo, nonostante il Barça conti un debito pari a 1,173 miliardi di euro.

SPONSORIZZAZIONE DA 500 MILIONI - Stando a quanto riporta Don Balon, il Barcellona avrebbe trovato la via per tamponare le ingenti ferite economiche causate dal Covid. Si tratta di un accordo di sponsorizzazione con una società statunitense, che frutterebbe quasi 500 milioni di euro, utili da reinvestire anche sul mercato. Laporta coltiva due sogni, che corrispondono a due nomi. Riportare al Camp Nou Neymar, in trattativa con il Psg per il rinnovo di contratto, oppure in alternativa fiondarsi su Haaland, stella polare del calcio del presente e del futuro.