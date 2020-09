Barcellona, la condizione posta da Messi per restare in blaugrana

Il futuro di Lionel Messi continua ad essere l’argomento dominante di queste settimane. Il numero 10 del Barcellona sembrava essere destinato a dire addio alla Catalogna. Nelle scorse ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Gli incontro tra il padre-agente della Pulce e la società non avrebbero portato grosse novità se non una piccolissima apertura che potrebbe implicare altri movimenti di mercato. Messi avrebbe posto una condizione alla sua permanenza: quella di far rimanere anche Luis Suarez.

Messi detta le condizioni

Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, se Messi non dovesse muoversi dal Barcellona, anche Luis Suarez dovrebbe rimanere con lui. I due compagni e amici, infatti, sarebbero molto legati e oltre al rapporto personale, il feeling in campo è notevole. Ecco perché, nel corso dell’incontro di mercoledì tra il signor Jorge Messi e il presidente Bartomeu, sarebbe venuto fuori anche il nome del Pistolero.

Sarebbe lui la condizione che Messi avrebbe posto alla società per rimanere al Barcellona. La Pulce non ha gradito le voci sull’addio di Suarez, soprattutto i modi e le tempistiche secondo cui il nuovo mister Koeman avrebbe liquidato il bomber con una breve telefonata. L’argentino potrebbe ribaltare la situazione anche dell’amico che, in queste ore, era sembrato vicinissimo a firmare per la Juventus.

