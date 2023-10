Barcellona, la crisi economica costringe alla cessione di un top player

I mesi passano ma i problemi economici e finanziari restano per il Barcellona. Priorità del Barça era quella di liberarsi di stipendi troppo elevati e poco utili sul campo. Poi di abbassare il monte ingaggi ed infine rientrare nella spesa a livello di bilancio. Ebbene, per rendere valida quest'ultima opzione sarà necessaria anche una cessione per il club spagnolo. Lo riporta il Daily Express, sicuro che in quest'ottica possa venire in soccorso il Chelsea. Il club inglese, in stretta difficoltà in questa prima parte di stagione, ha più volte ribadito il suo interesse per il talento blaugrana Gavi. Ora, secondo la fonte, potrebbe approfittare della situazione e convincere il Barcellona alla cessione del 18enne. Ovviamente si parla di cifre da capogiro per quello che è considerato uno dei centrocampisti di maggiore prospettiva per il prossimo futuro. Quanto? Circa 100 milioni di euro come prezzo base dal quale instaurare una trattativa.