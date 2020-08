Barcellona, la mossa di Bartomeu: ritorno di Neymar e Griezmann nell’affare

Messi da trattenere, un nuovo allenatore da annunciare. In casa Barcellona sono ore frenetiche dopo le tante delusioni della stagione, ultima la delusione in Champions League con la figuraccia contro il Bayern Monaco. Il patron Bartomeu ha già annunciato un cambio alla guida ma pensa anche ad un’altra soluzione per rialzare il morale dell’ambiente, squadra e tifosi: il ritorno di Neymar.

Barcellona: la mossa di Bartomeè è Neymar

Secondo quanto si apprende da Sport, il Barcellona ha riattivato i dialoghi per arrivare all’asso brasiliano del Psg Neymar. Sarebbe l’ex attaccante blaugrana la carta che vuole giocarsi Josep Bartomeu, presidente dei catalani, per rilanciare il club e anche la sua posizione in vista delle prossime elezioni alla presidenza. Secondo il quotidiano iberico, il presidente del Barcellona considera O’Ney l’unico calciatore che potrebbe rigenerare la squadra e ridare entusiasmo subito ai tifosi. In tal senso i dirigenti starebbe ipotizzando una trattativa che vede coinvolto anche Antoine Griezmann che farebbe il percorso inverso direzione Parigi.

