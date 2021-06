Barcellona, Laporta conferma Koeman: “Visione comune”

Koeman sarà l’allenatore del Barcellona anche nella prossima stagione

Sono giorni di grande cambiamento a Barcellona. Dopo aver accolto Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal ed aver in pugno anche Wijnaldum del Liverpool, il club ha confermato la fiducia a Ronald Koeman. Il tecnico era stato messo in discussione per l’annata piuttosto deludente, nonostante abbia avuto il merito di valorizzare talenti del calibro di Pedri e riscoprire l’importanza di Dembélé e Griezmann. Oggi il rinnovo della fiducia per il futuro.