Barcellona-Lautaro affare possibile: dipende da… Pochettino

Si inizia ad accendere il calciomercato. Sono tante le trattative destinate a entrare nel vivo in questi giorni. Tra queste spicca il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell‘Inter è considerato dai catalani l’erede ideale di Luis Suarez. Inoltre Leo Messi stravede per il connazionale. Insomma ci sono tutti i presupposti per un vero e proprio assalto per avere il bomber nerazzurro in squadra. Tuttavia c’è un fattore determinante per poter piazzare l’affondo e si tratta di… Mauricio Pochettino. Ma cosa c’entra l’ex allenatore del Tottenham in questa vicenda di mercato? Il tecnico argentino è il principale candidato per la panchina del Newcastle e il primo colpo da piazzare per accontentare l’ex Spurs sarebbe l’acquisto di Philippe Coutinho dallo stesso Barcellona. Una volta ceduto il brasiliano, i catalani avrebbero le mani libere per lanciarsi su Lautaro. Lo riporta Marca.