Barcellona-Lautaro, affare vicino? Setien: “Mi piacciono i grandi calciatori…”

Si infiamma l’asse Barcellona-Milano. Continuano infatti i contatti tra i blaugrana e l’Inter per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace ai catalani, che stanno provando a convincere i nerazzurri a cederlo, nonostante si sia ritagliato uno spazio importante con il club italiano. Interrogato sulla questione di mercato da Movistar +, il tecnico del Barça Quique Setien ha spiegato il suo punto di vista, cercando di non sbilanciarsi: “Mi piacciono tutti i grandi calciatori, anche se di solito non parlo di coloro che non fanno parte del Barcellona”. Una dichiarazione che comunque lascia intendere come Lautaro sia particolarmente apprezzato in Catalogna. Ma per averlo bisogna pagare la clausola di 111 milioni. A meno di un’offerta che convinca l’Inter a ridurre le pretese.