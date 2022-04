Barcellona, Lewandowski dice sì ma c’è scoglio contratto

Il polacco del Bayern Monaco ha il contratto che scadrà a giugno 2023

Il Barcellona sta provando a portare in Spagna Robert Lewandowski, che ha il contratto in scadenza 2023 col Bayern Monaco. I catalani sanno che il polacco non rinnoverà con i tedeschi e si sono fiondati sull'ex Borussia Dortmund. Secondo Sport i blaugrana hanno il sì del polacco che però chiede almeno un contratto biennale. Lewandowski ha 33 anni e potrebbe anche decidere di smettere dopo l'esperienza al Barcellona se dovesse concretizzarsi.