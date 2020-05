Barcellona, l’unica certezza di Ter Stegen: “Ancora nessun rinnovo ma sicuramente non andrò… al Colonia”

Quale futuro per il portiere del Barcellona Marc-André Ter Stegen? L’estremo difensore del club blaugrana è al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dal rinnovo con la società e prossimo alla partenza. Tanti i dubbi, ma anche una curiosa certezza che lui stesso ha rivelato a Kicker…

IN CATALOGNA – “Sono qui al Barcellona perché per me, la cosa più importante nel calcio è poter vincere dei trofei. Sarebbe bello tornare un giorno al Borussia (Monchengladbach ndr), ma devo seguire il mio percorso. Avevo già avuto qualche contatto in precedenza con il Barcellona, ma alla fine ho preferito firmare in quello che si è rivelato essere il momento giusto. Sono sempre stato molto fissato su alcune cose: prima di arrivare in Catalogna volevo conoscere prima tutti e alla fine sono stato accolto bene”.

AMORE E FUTURO – Non è un segreto, però, che il tedesco abbia un debole per il Borussia Monchengladbach: “La mia famiglia e i miei amici sono tutti lì. Io sono ancora legato alla città”, ha detto Ter Stegen che ha splendidi ricordi sul suo esordio: “Un gran casino, soprattutto nel derby contro il Colonia. Lucien Favre venne da me e disse che il giorno dopo avrei giocato. Non ho dormito bene quella volta”. E proprio grazie a quella stagione, il salto di qualità: “Se fossimo retrocessi allora, non sarei stato nella finale di Champions League del 2015”. Dunque ancora tante incertezze, tranne che per i rivali di sempre del suo cuore: “Il Colonia? Non giocherei mai per loro…”.