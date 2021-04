Barcellona, maxi contratto di 10 anni per Messi con… ‘sosta’ in MLS e ritorno a casa

L'idea di accordo tra il club e il sei volte Pallone d'Oro

Continuano ad avanzare ipotesi sul futuro di Lionel Messi . La Pulce del Barcellona , dopo aver conquistato la Copa del Rey, punta a imporsi anche in Liga nonostante le difficoltà di inizio anno. I blaugrana potrebbero trovarsi in vetta alla classifica grazie al recupero odierno contro il Granada.

Ma aldilà dell'aspetto del campo, è il mercato che continua ad interessare maggiormente l'ambiente blaugrana e come riporta TV3, potrebbero esserci novità in merito al futuro del sei volte Pallone d'Oro.

Secondo quanto si apprende dall'emittente televisiva catalana, la cui notizia è poi stata ripresa anche da ESPN e Mundo Deportivo, il Barcellona e Messi, nelle vesti del padre Jorge, starebbero trattando un accordo per avere La Pulcelegata alla società per altri 10 anni. Un contratto lunghissimo che prevede 2 anni ancora al Barcellona, 2 anni in MLS e il successivo ritorno in Catalogna sotto vesti dirigenziali.