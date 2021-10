Barcellona, nel mirino due calciatori di Inter e Milan in scadenza di contratto

Il Barcellona lavora su profili in scadenza visto le difficoltà finanziarie

Secondo Sport, il Barcellona a gennaio proverà ad acquistare un rinforzo in mezzo al campo. Come nomi ci sono i centrocampisti rispettivamente di Milan e Inter, Kessie e Brozovic, entrambi col contratto in scadenza a giugno 2022. Koeman avrebbe chiesto alla società blaugrana almeno un rinforzo a centrocampo e come obiettivi ci sono quindi l'ivoriano e il croato, in scadenza e quindi alla portata della società blaugrana, nonostante la difficile situazione economica e finanziaria del club.